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Вторник, 21 ноября 2017, 18:42 мск

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«Femen»: Украина после майдана обменяла голову на торт

«Femen»: Украина после майдана обменяла голову на торт

В Киеве обнажившиеся активистки скандального движения «Femen» показали «растолстевшую» после майдана Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две активистки «Femen» ко дню достоинства и свободы, который в «Незалежной» отмечается ежегодно 21 ноября, у здания администрации президента протестовали топлес против режима Петра Порошенко. У худощавой девушки на обнаженной части тела было написано «2013 – надежды, свобода», у второй – пышнотелой барышни на голове красовалась коробка из-под торта, изготовленного на заводе президентской кондитерской корпорации, а также надпись на теле «2017 – реальность, Рошен».

Представление девушек в стиле «ожидание – реальность» буквально через несколько минут прервали стражи порядка. Теперь активисткам за мелкое хулиганство грозит наказание либо в виде штрафа, либо исправительные работы сроком до двух месяцев.

Киев, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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