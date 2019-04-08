Черноморский флот взял под контроль учения НАТО

Черноморский флот организовал дежурство в районах проведения учений НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что флот контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

«В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолетами морской авиации», – подчеркнули в центре.

Сегодня, 8 апреля, в юго-западной части Черного моря начались совместные учения ОВМС НАТО Sea shield-2019, напоминает РИА «Новости». В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе, в преддверии учений сил НАТО экипажи катеров Черноморского флота «Р-60» и «Ивановец» продемонстрировали навыки использования ракет «Москит», успешно поразив надводные цели. Учения прошли в акватории Черного моря. В качестве цели выступала сложная мишенная позиция, собранная из двух корабельных щитов. Она располагалась более чем в 55 километрах от точки запуска ракеты. Катера успешно поразили мишень.

Ранее страны НАТО согласовали антироссийский меры в Чёрном море. Они предусматривают военную поддержку Украины и Грузии, а также принуждение Москвы к диалогу путём расширения военного присутствия и наращивания давления в непосредственной близости от территориальных вод РФ. Об этом в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.

«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», – оправдал принятые решения Столтенберг и вновь потребовал немедленно освободить задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские корабли-нарушители вместе с экипажами.

Столтенберг отметил, что нахождение в данный момент в Чёрном море корабельной группы НАТО, проводящей совместные манёвры с украинскими и грузинскими военными, – это лишь первый сигнал Москве. Кроме того, генсек выразил уверенность, что наращивание альянсом давления в Чёрном море вынудит Россию начать «конструктивный диалог» по проблеме Керченского пролива и свободного прохода через него украинских военных судов.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка. «Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – пообещал Грушко.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 08.04.19

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