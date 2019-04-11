Украина ждёт отмашки от НАТО на штурм Керченского пролива

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что попытка прорыва украинских кораблей через Керченский пролив состоится в любом случае, осталось только привести военно-морские силы в полную боевую готовность и получить разрешение от НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский министр обороны не назвал приблизительных сроков начала военной операции.

«Мы будем совершать проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что отказываемся от Азовского моря и от нашей территории, но проходить мы будем. И будем совершать тогда, когда мы получим полную готовность наших военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», – объяснил Полторак.

Напомним, недавно Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Верхняя палата российского парламента предупредила Североатлантический альянс о высоком риске втягивания НАТО в потенциальный военный конфликт между Россией и Украиной в акватории Керченского пролива при попытке прямого содействия Киеву в агрессивных противоправных действиях.

Ранее Черноморский флот организовал дежурство в районах проведения учений НАТО и контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

Как сообщал «Новый День», замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – подчеркнул Грушко.

Как известно, две недели назад в НАТО приняли решение добиваться прохождения украинскими кораблями Керченского пролива на условиях Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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