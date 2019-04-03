МИД РФ: Россия примет военно-технические меры в ответ на «пакет мер» НАТО в Чёрном море

Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – цитирует Грушко «Интерфакс».

Дипломат заметил, что Россия практически обновила все компоненты Черноморского флота: надводный, подводный, воздушный и наземный.

«Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности», – подчеркнул Грушко, возложив ответственность за обострение ситуации в регионе на руководство Альянса.

«Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками», – прогнозирует замглавы МИД РФ.

Напомним, накануне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, приняв в ходе переговоров министров стран НАТО соответствующий пакет мер.

Под «пакетом мер» подразумевается увеличение демонстративных разведовательных полётов и вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, «чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив».

В свою очередь российский адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко отметил, что заявление Кэй Бейли Хатчисон является не более, чем её личной точкой зрения.

«Это территория Российской Федерации, так что, соответственно, любые вопросы по проходу через Керченский пролив могут быть решены только путём ведения соответствующей дискуссии с Россией», – заметил эксперт, добавив, что воинственную реплику Хатчисон не стоит рассматривать как официальное заявление Североатлантического альянса.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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