НАТО не проведёт украинские корабли через Керченский пролив без «дискуссии» с Россией

Заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что НАТО намерено обеспечить проход украинских кораблей через Керченский пролив на условиях Киева, является не более, чем её личной точкой зрения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал российский адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко в комментарии «RT».

«Это территория Российской Федерации, так что, соответственно, любые вопросы по проходу через Керченский пролив могут быть решены только путём ведения соответствующей дискуссии с Россией», – заметил эксперт, добавив, что воинственную реплику Хатчисон не стоит рассматривать как официальное заявление Североатлантического альянса.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, приняв в ходе переговоров министров стран НАТО соответствующий пакет решений.

Под «пакетом решений» подразумевается увеличение демонстративных разведовательных полётов и вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, «чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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