«Пакет мер» в действии: Пентагон отправил к берегам Крыма очередной самолет-шпион

Самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed EP-3E Orion в четверг днем проводит разведку вдоль побережья Крыма и Керченского пролива. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем твиттере.

Согласно его данным, американский самолет-разведчик начал полет вдоль берегов Крыма в 11:55 мск.

Стоит отметить, что это уже третий разведывательный полет американских военно-морских сил у Крымского побережья на этой неделе. Накануне вечером разведку у крымских берегов провел самолет Boeing P-8A Poseidon.

2 апреля у побережья Крыма осуществил полет самолет Lockheed EP-3E Orion.

Воздушные разведоперации военных США вблизи крымских берегов участились на фоне заявлений американской стороны о планах НАТО разработать «пакет мер» для обеспечения безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом, в частности, 2 апреля заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Как сообщал «Новый День», под «пакетом мер» подразумевается увеличение демонстративных разведывательных полетов и вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, «чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив».

В МИД России в ответ на это заявили о готовности принять дополнительные военно-технические меры на агрессивные планы НАТО в Черном море, если этого потребует обстановка. Замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил, что Россия практически обновила все компоненты Черноморского флота: надводный, подводный, воздушный и наземный. «Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности», – подчеркнул дипломат, возложив ответственность за обострение ситуации в регионе на руководство Альянса.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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