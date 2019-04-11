«Россия тут ни при чем»: в США раскрыли истинные причины военного присутствия в Европе

Вашингтон эксплуатирует «российскую угрозу» в Европе, поскольку это выгодно правящему классу Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, российская и китайские угрозы являются надуманными, и поэтому у США нет никакой необходимости размещать военных в Европе. Однако, указал полковник, военное присутствие Штатов у российских границ очень выгодно узкому кругу людей, которые получают огромную прибыль из этой ситуации.

Макгрегор заявил, что «никакие российские армии» не отправляются на границы Европы и не готовят нападение на Запад, также как не существуют «никаких китайских армий», готовящих вторжение на Корейский полуостров либо во Вьетнам и Таиланд.

Полковник подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, для ЕС нет непосредственной угрозы со стороны России. Американские войска не должны дислоцироваться в Европе, считает он. Макгрегор объяснил, что военнослужащие США находятся в Европе, потому что «особые интересы обогащают правящий класс», передает RT.

Ранее стало известно, что США продолжают наращивать на Украине группировку спецподразделений из различных родов войск. Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, в ближайшие дни в центр боевой спецподготовки на Яворовском полигоне Львовской области прибудут более 150 военнослужащих элитной десантной дивизии США для обучения украинских военных. «Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину… для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», – написал он в своем Facebook.

Как сообщал «Новый День», в конце марта замкомандующего Нацгвардией США в Европе генерал-майор Джон Гронски заявил, что Пентагон вернулся к стратегии динамической переброски войск в страны Европы времен «холодной войны» для сдерживания противника. Примером применения этой методики стала переброска 1,5 тысячи пехотинцев из штата Техас в Польшу в начале марта.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса увеличат расходы на оборону. «Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах», – отметил Столтенберг.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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