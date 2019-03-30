США вернулись к стратегии переброски войск времен «холодной войны»

Пентагон вернулся к стратегии, применяемой во времена «холодной войны». Речь идет о «динамическом использовании сил», целью которых является непредсказуемое появление войск для сдерживания противника. Об этом сообщил замкомандующего Нацгвардией США в Европе генерал-майор Джон Гронски.

Стратегия Минобороны США заключается в том, чтобы поддерживать баланс сил, пишет официальное издание Пентагона Stars and Stripes. Примером применения методики стала переброска 1,5 тысячи пехотинцев из штата Техас в Польшу в начале марта. Подобная тактика использовалась во времена холодной войны, когда мобилизация войск без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия СССР.

По словам Гронски, США намерены проводить подобные маневры на регулярной основе. «Для любого из наших противников в любом месте это будет непредсказуемо, что хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании и готовности», – заявил генерал-майор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса увеличат расходы на оборону. При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, который давно настаивает на повышении взносов стран-участниц НАТО. «Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах», – отметил Столтенберг.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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