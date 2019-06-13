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Четверг, 13 июня 2019, 20:46 мск

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США разместят в Польше ударные беспилотники

Фото: Reuters

Польша и США договорились о размещении эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, Вашингтон намерен увеличить численность своих военнослужащих на польской территории на одну тысячу человек.

Увеличение группировки американских войск в Польше прописано в декларации об оборонном сотрудничестве, которую подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда, передает РИА «Новости».

«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей», – говорится в документе.

Польша обязана подготовить необходимую инфраструктуру для размещения американской техники и военных. В частности, поляки должны построить аэродром, который также может использоваться для переброски сил во время учений и «на непредвиденный случай».

«Соединенные Штаты и Польша считают, что присутствие американского военного персонала в стране укрепляет усилия НАТО по сдерживанию и защите США, Польши и Североатлантического альянса, поэтому Соединенные Штаты планируют расширять свое военное присутствие в Польше», – сообщается в декларации.

В Польше будут созданы центры боевой подготовки, открыт штаб дивизии США и подразделения американских сил специальных операций «для поддержки воздушных, наземных и морских операций», а также создана инфраструктура для обеспечения присутствия «боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения».

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 13.06.19

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