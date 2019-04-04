Польша грозит России ядерным ударом в случае войны

НАТО может нанести ядерный удар по России в случае агрессии в отношении Польши. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, воевать с Россией бессмысленно. Любая из стран Европы не сможет противостоять «российской военной машине» в открытом столкновении. Именно по этой причине Польша вступила в НАТО 1999 году. Скшипчак отметил, что США были готовы тогда «остановить Красную армию на территории Польши» и применить ядерное оружие.

Варшава надеется на статью 5 Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной защите каждого члена Альянса, атакованного врагом, рассказал польский генерал.

«Конечно, альянс ослаб и стал не таким эффективным... Однако планы по использованию ядерного оружия существуют до сих пор на случай российской агрессии и Запад готов его использовать», – заявил Скшипчак.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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