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Четверг, 4 апреля 2019, 09:03 мск

Новости Политика

Польша грозит России ядерным ударом в случае войны

Фото: Reuters

НАТО может нанести ядерный удар по России в случае агрессии в отношении Польши. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, воевать с Россией бессмысленно. Любая из стран Европы не сможет противостоять «российской военной машине» в открытом столкновении. Именно по этой причине Польша вступила в НАТО 1999 году. Скшипчак отметил, что США были готовы тогда «остановить Красную армию на территории Польши» и применить ядерное оружие.

Варшава надеется на статью 5 Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной защите каждого члена Альянса, атакованного врагом, рассказал польский генерал.

«Конечно, альянс ослаб и стал не таким эффективным... Однако планы по использованию ядерного оружия существуют до сих пор на случай российской агрессии и Запад готов его использовать», – заявил Скшипчак.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

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