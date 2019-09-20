«Пусть никто не сомневается»: США заявили о наличии плана атаки на Калининград в случае войны с РФ

У Пентагона есть план, позволяющий прорвать систему противоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии» в Европе. Такое заявление сделал командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган.

По его словам, военные постоянно проводят тренировки на этот случай. Если потребуется вмешательство Вашингтона, американская армия будет готова к уничтожению калининградской ПВО и приведет план в действие. «Пусть никто в этом не сомневается», – заявил командующий, сообщает издание Breaking Defense. При этом генерал, ожидаемо, не раскрыл журналистам детали этого плана.

По сведениям издания, речь идет о широкомасштабной операции, которая предполагает одновременную атаку с воздуха, земли, моря и космоса, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Уникальное положение Калининградской области – между Польшей и Литвой и далеко от остальной России – делает этот регион очень уязвимой целью, указывают авторы материалы.

Минобороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Между тем, как сообщает журнал The National Interest, в марте этого года стратегический бомбардировщик США В-52 отрабатывал удар крылатыми ракетами по Калининградской области. По его данным, имитация атаки проводилась во время переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) на авиабазу в Британии. Удар отрабатывали два бомбардировщика.

Ранее в сентябре на YouTube был выложен ролик, рассказывающий о вероятных сценариях развития ядерного конфликта между Россией и США. Его авторы – эксперты проекта Science and Global Security – рассматривали вариант, при котором РФ первой нанесла ядерный удар из Калининградской области на позиции НАТО на польско-немецкой границе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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