Сценарий захвата Калининграда – «бульварное чтиво» и «вброс»

Сценарий возможного захвата Калининградской области странами НАТО является «американской глупостью», заявил глава региона Антон Алиханов. Это стало его ответом на доклад американского исследовательского фонда Jamestown Foundation.

«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу – мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», – сказал он РБК.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, опубликованный ранее сценарий захвата Калининграда войсками НАТО является вбросом, чтобы оправдать наращивание военного присутствия в Прибалтике.

Парламентарий отметил, что из-за российской «угрозы» постоянно усиливается военное присутствие сил НАТО в этом регионе и нагнетается истерия. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Прибалтику, а подобные разговоры нужны только для увеличения оборонных бюджетов.

«Это очередной информационный вброс для того, чтобы поговорить на тему «А что будет, если мы будем воевать с Россией», – приводит его слова RT.

27 октября американская неправительственная организация «Джеймстаунский фонд» опубликовала доклад под названием «Как защитить государства Балтики», в котором описывается сценарий захвата силами НАТО Калининградской области. Автор исследования Ричард Хукер выдвинул теорию, согласно которой у России есть планы на этот регион, которые могут привести к вооруженному столкновению.

Хукер в своем сценарии описал переброску на фронт разных частей российской армии и армий союзников, увидел возможности для уничтожения наступающих российских танков при помощи вертолетов Apache. «Несмотря на пропаганду, российские лидеры всегда будут помнить, что именно они начали конфликт, полагаясь на слабость НАТО. Они не будут рисковать ядерным конфликтом ради Калининградской области, которой завладели лишь после 1945 года», – заявил Хукер.

Как писал «Новый День», в сентябре стало известно, что у Пентагона есть план, позволяющий прорвать систему противоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии» в Европе. Такое заявление сделал командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган.

По его словам, военные постоянно проводят тренировки на этот случай. Если потребуется вмешательство Вашингтона, американская армия будет готова к уничтожению калининградской ПВО и приведет план в действие. «Пусть никто в этом не сомневается», – заявил командующий.

Речь идет о широкомасштабной операции, которая предполагает одновременную атаку с воздуха, земли, моря и космоса, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Уникальное положение Калининградской области – между Польшей и Литвой и далеко от остальной России – делает этот регион очень уязвимой целью.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 28.10.19

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