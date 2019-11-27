Турция отвергла планы НАТО по «защите» от России

Власти Турции отказались поддерживать военные планы НАТО по защите прибалтийских стран и Польши «в случае нападения России», сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, Анкара запретила своему посланнику в НАТО подписывать план, а также распорядилась придерживаться жёсткой позиции в ходе переговоров. Кроме того, он получил указания требовать у Североатлантического альянса официального признания курдских Отрядов народной самообороны (YPG) террористической организацией.

Известно, что посланники НАТО нацелены получить формальное согласие всех 29 стран – участниц Альянса на реализацию «военного плана по защите Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае российской атаки». По данным агентства, без согласия Турции у стран НАТО возникнут затруднения при необходимости расширить свое военное присутствие в этом регионе.

Как писал «Новый День», политики из стран Прибалтики и Польши, постоянно говорят о «российской угрозе» и необходимости наращивания обороноспособности. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.

Так, в июле страны Прибалтики попросили расширить присутствие американских войск на своих территориях «ради противостояния с Россией». В частности, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что размещение усиленных батальонов в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» (EFP) серьезно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 27.11.19

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