Страны Прибалтики просят расширить присутствие войск США

Страны Прибалтики хотят расширить присутствие американских войск на своих территориях ради противостояния с Россией, пишет Defense News. В частности, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что размещение усиленных батальонов в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» (EFP) серьезно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией.

«США – это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится проверить НАТО на прочность в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе», – заявил глава оборонного ведомства Литвы.

По мнению Раймундаса Кароблиса, каждый американский батальон, размещаемый в рамках программы, должен включать в себя подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что именно этот регион Североатлантический альянс предполагает максимально усилить. Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

Кроме того, реализуется американская инициатива «Три по 30». Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток, напоминает РИА «Новости».

Политики из стран Прибалтики и Польши, постоянно говорят о «российской угрозе» и необходимости наращивания обороноспособности. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.

Каунас, Иван Гридин

Каунас. Другие новости 17.07.19

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