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Пятница, 9 августа 2019, 16:31 мск

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Вашингтон пригрозил Берлину выводом войск из Германии

Фото: www.defense.gov

США грозят передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу. Причина тому – недостаточные расходы на оборону, которые, по мнению Вашингтона, должны составлять 2% от ВВП страны, сообщил телеканал ARD со ссылкой на посла США в Германии Ричарда Гренелла.

«Действительно оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели», – заявил Гренелл агентству DPA.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что «приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу».

Как отмечает РИА «Новости», в Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тысяч. Сюда же относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в американских войсках.

Вашингтон, Иван Гридин

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