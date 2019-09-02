«Это будет катастрофа для всех»: в США нашли возможного виновника будущей ядерной войны

Использование искусственного интеллекта военными при принятии решения о нанесении ядерного удара может стать причиной начала ядерной войны. Такое мнение высказал бывший замглавы Пентагона Роберт Уорк.

Он пояснил, что искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как угрозу и принять ошибочное решение. Во избежание таких опасных ситуаций, нужно сделать всё, чтобы не допустить участие систем ИИ в контроле ядерного вооружения, подчеркнул экс-военачальник, сообщает издание Breaking Defense.

Уорк в связи с этим упомянул автоматическую российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», которая, как уверяет американская сторона, может принять за ядерные взрывы любую сейсмическую активность и запустить межконтинентальные баллистические ракеты, если не получит ответа на запрос, направленный в штаб военного командования.

Эксперт также указал, что применение искусственного интеллекта опасно при анализе данных разведки и в системах раннего предупреждения ракетного удара. По мнению Уорка, ИИ может применяться военными, но ограниченно и при этом не касаться ядерного оружия, в противном случае использование данной технологии может привести к «катастрофическому сценарию» для всего человечества.

Ранее профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах заявил, что главная опасность искусственного интеллекта заключается не в том, что технология может вырваться из-под контроля, а в том, как именно человек будет ею управлять. Ученый подчеркнул, что главная задача, которая стоит сейчас перед научным сообществом, – минимизация нежелательных последствий использования ИИ для общества. По мнению эксперта, именно этические вопросы могут тормозить развитие ИИ.

Добавим, что недавний, августовский опрос ВЦИОМ показал, что больше половины жителей России (52%) боятся ядерной войны. Согласно данным исследования, 33% россиян испытывают беспокойство относительно наступления ядерной войны, 14% – сильную тревогу, а 5% – постоянный страх. При этом, как отмечают социологи, подавляющее большинство участников опроса даже не знают, где находится ближайшее к их дому бомбоубежище.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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