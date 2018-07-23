Китай доверит искусственному интеллекту управление подлодками-камикадзе

Китай занимается созданием крупной беспилотной подлодки, управлять которой будет искусственный интеллект (ИИ). Планируется, что субмарина будет способна вести разведку и наблюдение, а также устанавливать минные заграждения, пишет South China Morning Post со ссылкой на одного из ученых – участников проекта.

Он рассказал, что несмотря на внушительные размеры и затраты на разработку ИИ, подводная лодка будет недорогой. Кроме того, ученый рассказал, что в случае крайней необходимости субмарина может быть использована в качестве «смертника» для уничтожения кораблей противника. Власти страны планируют, что беспилотные подлодки будут нести военное дежурство главным образом в районе Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана. Отметим, что именно там у Китая возникают главные споры с его южными и восточными соседями, а также с США.

Заявлено, что полностью автономные роботизированные подлодки встанут на вооружение КНР уже в начале следующего десятилетия. Как отметил разработчик, автономные подлодки не смогут полностью заменить обычные, но вполне смогут составить им конкуренцию.

Как отмечает РИА «Новости», роботизированные субмарины будут выходить в море, выполнять миссию и возвращаться на место базирования по заданной программе. Возможность связи с центром управления для обновлений параметров задания будет предусмотрена, но подлодки будут обходиться и без этой функции. Также заявлено, что решение об атаке будет принимать исключительно человек.

Подлодки будут иметь просторный отсек для перевозки различных грузов, например ракет, торпед, оборудования.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 22.07.18

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