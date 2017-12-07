На пороге «восстания машин»: искусственный интеллект научился размножаться

Искусственный интеллект научился производить потомство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , разработчики Google выяснили, что созданный ими искусственный интеллект (ИИ) AutoML фактически клонировал себя без их ведома.

Отметим, что данная разработка изначально была способна создавать себе помощников для решения определенных задач. Так и появилась сеть NASNet, предназначенная для обработки фотографий и передачи данных в материнскую систему. Однако разработчики заметили, что NASNet «учится» у своего «родителя».

На основе полученной от «отпрыска» информации AutoML улучшает системы NASNet, как бы воспитывая его. Подобное обучение повторилось уже несколько тысяч раз, существенно развив «интеллектуальные» способности нового ИИ. Более того, уже сейчас NASNet на 4% эффективнее аналогичных систем, разработанных людьми.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.12.17

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