Microsoft заявила о лидерстве РФ в сфере внедрения искусственного интеллекта

Российские компании внедряют искусственный интеллект (ИИ) активнее, чем это делает руководство иностранных организаций, сообщили в пресс-службе Microsoft со ссылкой на собственное исследование «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ».

По данным производителя программного обеспечения, в России искусственный интеллект активно внедряют 30% компаний. «Это самый высокий показатель среди всех стран-участниц опроса: в среднем по миру он равен 22,3%», – говорится в сообщении. К примеру, во Франции показатель составляет 10%. Наиболее популярный в России программы для постановки правильных целей сотрудникам (32%), разработки бизнес-идей (26%), а также определения новых возможностей рынка (25%) и принятия решений (23%).

Стоит отметить, что 73% опрошенных руководителей российских компаний считают, что искусственный интеллект положительно повлияет на их работу. 90% участников опроса рассказали, что им требуется поддержка профессионалов, чтобы лучше и эффективнее работать с ИИ, в то время как в мире этот показатель составляет 67,3%.

Кроме того, 65% руководителей компаний считают, что ответственность за этику применения ИИ должен нести именно глава организации – в мире этой точки зрения придерживаются 53,9% директоров. В исследовании также отмечается, что 40,6% руководителей быстрорастущих компаний по всему миру активно внедряют ИИ. Как передает RNS, среди компаний, показывающих небольшие темпы роста, этот показатель составил 18,5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.19

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