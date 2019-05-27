Названа главная опасность искусственного интеллекта

Главная опасность искусственного интеллекта заключается не в том, что технология может вырваться из-под контроля, а в том, как именно человек будет ею управлять. Об этом заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.

«Суть не в том, что искусственный интеллект, который мы будем создавать в следующие 20 лет, представляет из себя нечто пугающее. Иногда пугает сам человек и то, как он будет использовать созданные технологи», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ученый пояснил, что с развитием новых технологий возрастает опасность манипуляции поведением и чувствами людей. «Подумайте, что произойдет, если у нас будут сенсоры, которые знают, когда вы чувствуете страх или уязвимость... Для меня пугающим представляется использование искусственного интеллекта в целях слежки. Кроме того, что будет, если искусственный интеллект будет контролировать смертоносное оружие... Это очень пугающе, но нам не нужно делать этого всего», – сказал Валлах.

В связи с этим эксперт также подчеркнул, что главная задача, которая стоит сейчас перед научным сообществом, – минимизация нежелательных последствий использования ИИ для общества. Ученый подчеркнул, что именно этические вопросы могут тормозить развитие ИИ.

«Я думаю, что мы пока очень далеки от создания чего-то подобного человеческому мозгу, очень далеко. Что это значит? Двадцать лет, пятьдесят лет, сто лет, я не знаю. Некоторые мои коллеги считают, что в течение двадцати лет, я так не считаю. Я полагаю, что мы будем спотыкаться больше, чем мы думаем. Я немного более скептичен, чем большинство, потому что я очень много думал об этических вопросах и я осознал, что все очень непросто», – заключил Валлах.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 23.05.19

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