российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 ноября 2017, 16:14 мск

Технологии

Конец света близок: Маск рассказал, как погибнет человечество

Конец света близок: Маск рассказал, как погибнет человечество
Фото: NASA

Гендиректор компании Tesla Илон Маск вновь заявил об очень серьезной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта. Бизнесмен убежден, что машины в итоге уничтожат человеческую цивилизацию, сообщает издание futurism.com.

По мнению Маска, попытки снизить уровень опасности, которую несет искусственный интеллект, практически не имеют шансов на успех. Более того, бизнесмен полагает, что роботы могут быть потенциально более опасным, чем даже ядерное оружие.

Ранее, в июле этого года глава Tesla назвал искусственный интеллект самой большой опасностью для человека и предупредил, что машины смогут развязать глобальную информационную войну. По мнению Маска, остановить угрозу может только государственное регулирование компаний, которые занимаются созданием новых технологий.

Говоря о повсеместном внедрении роботов, бизнесмен предрекал катастрофу человечеству, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов. «Людям придется смириться с тем, что их рабочие места займут роботы. Нам всем придется научиться сосуществовать в симбиозе с продвинутым искусственным интеллектом», – заявлял Маск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.17

YouTube заблокировал самый популярный в России детский канал. / Смартфоны на Android следят за пользователями даже без «симки». / На сайте AliExpress нашли лазейку для мошенников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Названа главная угроза человечеству

Маск: роботы обрекают человечество на катастрофу

Ученые: через 120 лет роботы заменят человека во всех профессиях

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии,

Новости партнеров

Технологии, все новости

YouTube заблокировал самый популярный в России детский канал

Смартфоны на Android следят за пользователями даже без «симки»

На сайте AliExpress нашли лазейку для мошенников

Екатеринбург /

Качество звука в смартфонах станет выше благодаря новой технологии

Новые трояны научились скрытно красть данные банковских карт

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости