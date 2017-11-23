Конец света близок: Маск рассказал, как погибнет человечество

Гендиректор компании Tesla Илон Маск вновь заявил об очень серьезной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта. Бизнесмен убежден, что машины в итоге уничтожат человеческую цивилизацию, сообщает издание futurism.com.

По мнению Маска, попытки снизить уровень опасности, которую несет искусственный интеллект, практически не имеют шансов на успех. Более того, бизнесмен полагает, что роботы могут быть потенциально более опасным, чем даже ядерное оружие.

Ранее, в июле этого года глава Tesla назвал искусственный интеллект самой большой опасностью для человека и предупредил, что машины смогут развязать глобальную информационную войну. По мнению Маска, остановить угрозу может только государственное регулирование компаний, которые занимаются созданием новых технологий.

Говоря о повсеместном внедрении роботов, бизнесмен предрекал катастрофу человечеству, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов. «Людям придется смириться с тем, что их рабочие места займут роботы. Нам всем придется научиться сосуществовать в симбиозе с продвинутым искусственным интеллектом», – заявлял Маск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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