Дату апокалипсиса по календарю Майя перенесли на 21 декабря 2017 года

Американские ученые нашли ошибку в расшифровке календаря майя. Оказалось, что конец света, который ранее предсказывали 21 декабря 2012 года, наступит на пять лет позже.

Календарь майя представляет собой систему знаков, используемых цивилизациями доколумбовой эпохи. Исследователи долгое время не могли сопоставить даты в древнем и григорианском календарях. С применением нескольких теорий удалось установить, что майя предсказывали исчезновение человечества 21 декабря 2012 года. Однако апокалипсис так и не наступил.

Ученые пересмотрели полученную информацию и установили новую дату конца света – 21 декабря 2017 года.

Конспирологи утверждают, что вероятнее всего в этот день загадочная планета Нибиру врежется в Землю, в результате чего погибнет все живое. В доказательство своих слов они напоминают о катаклизмах, произошедших на нашей планете в этом году – разрушительных тайфунах, землетрясениях и наводнениях.

В свою очередь авторитетные ученые считают, что нет причин для паники. Даты конца света в последнее время называются так часто, что люди перестают верить в реальность этих угроз.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 07.12.17

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