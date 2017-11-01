Очередной конец света назначен на ноябрь

Сподвижники известного на Западе нумеролога Дэвида Мида считают, что очередной конец света состоится буквально через пару недель. Они считают, что на Земле воцарится сущий ад. По их расчетам, катастрофа состоится 19 ноября 2017-го года, ввиду того, что с Землей сблизится таинственная планета Нибиру.

«Спокойно, все будет», – заявил Мид. По его словам, конец света уже наступил 23 сентября, но люди его не заметили. Речь, вероятно, идет об очередном «предупредительном» конце света. Он обещает всеобщий апокалипсис, потому прятаться в бункерах, запасать консервы и готовиться пережидать «ядерную зиму» не стоит – бесполезно.

«Нибиру обязательно прилетит. И очистит нашу многострадальную Землю от заполонившей ее скверны. А так как единственный способ очистить Землю – это уничтожить ее к чертовой матери, то готовьтесь к апокалипсису», – заключает Мид, читая при этом какие-то молитвы из цифр, пишет ФАН.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.11.17

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