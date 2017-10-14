Конец света неминуем: огромный астероид упадет на Землю в 2079 году

Астероид 2012 ТС4, который в ночь на 12 октября, пролетел мимо Земли на очень близком от неё расстоянии, может врезаться в нашу планету при следующем визите в 2079 году. С таким прогнозом выступили ученые Европейского космического агентства.

Отмечается, что в позапрошлую ночь астероид пролетел в 44 тыс. километров от Земли. В следующий раз небесное тело сблизится с планетой в 2050 году: его можно будет увидеть невооруженным взглядом. Специалисты заявляют, что в 2079 году астероид пройдет на еще более близком расстоянии от Земли. Тогда его столкновение с нашей планетой наиболее вероятно. По подсчетам ученых, возможность столкновения «космического путника» с Землей составляет 1 к 750.

Впрочем, специалисты успокаивают: последствия для нашей планеты не будут фатальными. Диаметр данного небесного тела, по их расчетам, около 13 метров – такие параметры имел челябинский метеорит. Если астероид упадет на Землю, что урон будет сравним с последствиями падения челябинского метеорита. Однако, указывают ученые, всё зависит от места падения небесного тела, сообщает nation-news.ru. Впрочем, другие специалисты уверяют, что столкновение астероида 2012 ТС4, размеры которого, по их оценке, схожи с небоскребом, с нашей планетой приведет к гибели всего живого на Земле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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