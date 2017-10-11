«Родственник» челябинского метеорита мчится к Земле Ученые успокаивают: столкновения с планетой не будет

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта смоделировали движение астероида 2012 ТС4, который завтра пролетит мимо Земли.

По расчетам специалистов, диаметр данного небесного тела около 13 метров. Астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября в 06:42 мск. Расстояние от объекта до поверхности Земли, по космическим меркам, будет очень близким, составив около 50 тысяч километров, передает РИА «Новости». "Это чуть более одной десятой расстояния до Луны и чуть более высоты орбиты некоторых спутников связи», – говорится в сообщении на сайте НАСА. Отмечается, что астероид достаточно небольшой по своим размерам, и поэтому его можно будет рассмотреть только с помощью мощного телескопа.

Прохождение подобного объекта рядом с Землей вызывает повышенное внимание астрологов, поскольку его возможное падение на нашу планету, несмотря на малые размеры, может вызвать серьезные последствия. К примеру, аналогичные с 2012 ТС4 параметры были у челябинского метеорита, упавшего на Землю в феврале 2013 года.

Ранее астроном из Университета Техаса Джудит Рис предрек столкновение астероида ТС4 2012 с Землей, что, по его оценкам, приведет к катастрофическим последствия для нашей планеты. Специалист сделал такой вывод, исходя из того, что диаметр космического объекта, согласно его расчетам, «превышает 40 метров».

С прогнозом американца не согласился руководитель Астросообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Алексей Байгашов. По его словам, траектория полета астероида 2012 ТС4 минует Землю и угрозы для планеты нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

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