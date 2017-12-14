Россияне ополчились против роботов

Более 60% работающих россиян высказались против роботизации рабочих мест. Около четверти граждан считают тенденцию правильной, но мыслью о возможности такого развития событий озабочены немногие – почти три четверти работников в России никогда не задумывались об этом, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В целом, как показал опрос, сторонников роботизации в нашем обществе вдвое меньше, чем противников: 27% трудящихся считают тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами правильной, 62% – нет», – говорится в отчете ВЦИОМа. Примечательно, что наиболее категоричную позицию занимает молодежь – против роботизации выступают 69-70% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. При этом среди граждан старше 45 лет противников не так много – 55-57%.

Стоит отметить, что сама по себе тема роботизации пока волнует небольшую часть населения: по словам 18% россиян, они задумывались о возможности прихода роботов им на смену лишь пару раз, еще 7% признались, что думают об этом часто. А вот 73% участников опроса вообще никогда не задумывались о таком развитии событий, сообщили во ВЦИОМе.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7, 9 и 10 декабря 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. Все вопросы задавались только работающим респондентам (69% по выборке).

Как писал «Новый День», по оценкам топ-менеджера компании по разработке мобильных банковских приложений Бретта Кинга, роботы заполонят Землю, их станет больше, чем людей уже через 20 лет. Такое мнение он высказал на форуме Finopolis-2017. Эксперт призвал быть подобрее к искусственному интеллекту. По мнению Кинга, к 2035 году люди передадут роботам почти все процессы жизнедеятельности, которые поддаются автоматизации. Машины будут заниматься доставкой грузов, появятся самодвижущиеся автомобили, беспилотные дроны. Техника заменит человека практически на всех этапах производства, людям только останется консультационная функция.

Но есть и те, кто серьезно опасаются «восстания машин». Так, гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил об очень серьезной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта. Бизнесмен убежден, что машины в итоге уничтожат человеческую цивилизацию. По мнению Маска, попытки снизить уровень опасности, которую несет искусственный интеллект, практически не имеют шансов на успех. Более того, бизнесмен полагает, что роботы могут быть потенциально более опасным, чем даже ядерное оружие.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.17

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