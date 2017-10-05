К 2035 году число роботов превысит население планеты

Менее чем через 20 лет роботы заполонят Землю, их станет больше, чем людей. Об этом на форуме Finopolis-2017заявил топ-менеджер компании по разработке мобильных банковских приложений Бретт Кинг. Эксперт призвал быть подобрее с искусственным интеллектом.

По мнению Кинга, к 2035 году люди передадут роботам почти все процессы жизнедеятельности, которые поддаются автоматизации, пишет РИА «Новости». Устройства будут заниматься доставкой грузов, появятся самодвижущиеся автомобили, беспилотные дроны. Техника заменит человека практически на всех этапах производства, людям только останется консультационная функция.

«Если вы работаете в медицине или в финансовых услугах, в бухгалтерском учете или в юридической сфере, то вам достанется функция давать какие-то советы. Но я думаю, что значительную часть этой работы возьмет на себя техника – искусственный интеллект», – отметил эксперт.

Кинг полагает, что уже сейчас появляются машины, способные самостоятельно мыслить. Он привел в пример алгоритм машинного обучения в Google, в котором программа-робот использует собственный язык, а значит, сама себя учит решать проблемы. Примечательно, что язык робота не могут понять даже его создатели.

По этой причине эксперт призвал людей быть добрее к роботам. «Никогда не знаешь, что для нас приготовят», – заключил Кинг.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 04.10.17

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