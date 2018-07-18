Ведущие технологические корпорации опасаются восстания машин

Компании, специализирующиеся на разработках высоких технологий, выступили против создания оружия, управляемого искусственным интеллектом (ИИ). По мнению технологических корпораций, робот не должен решать вопрос о лишении человека жизни, это может дестабилизировать ситуацию в мире.

Документ, в котором оговариваются условия отказа от разработок оружия на базе ИИ, подписали представители 164 организаций и более 2,4 тысячи человек из 90 государств, пишет «Коммерсант». В том числе свои подписи поставили основатели DeepMind Демис Хассабис, Шейн Легг, Мустафа Сулейман, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Skype Яан Таллинн.

Разработчики считают, что нельзя наделять машины правом самостоятельно идентифицировать и выбирать цели, а также вступать с ними бой. Создание и применение таких систем серьезно дестабилизирует ситуацию в мире.

Ученые поддерживают это мнение. По словам экспертов, «автономное оружие – такое же ужасное, как и биологическое», а потому любые подобные разработки необходимо тщательно контролировать.

Стоит отметить, что в последние годы многие исследователи и теоретики все чаще называют среди главных угроз человечеству восстание машин. О том, что искусственный интеллект может развязать войну против своих же создателей, в частности, ранее говорил физик Стивен Хокинг.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 18.07.18

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