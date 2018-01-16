Боевых роботов обучат специфике ведения войны в различных регионах

В США стартовала реализация проекта по разработке программного обеспечения для роботов, которое будет управлять поведением машин в зависимости от ситуации, в которой те оказались. Соответствующее заявление сделали в Агентстве перспективных оборонных разработок (DARPA) Минобороны США.

В сообщении отмечается, что главная задача проекта – улучшить отношение людей к современным высокоавтономным роботизированным системам, пишет портал C4ISRNET. Боевые роботы снабжены достаточно эффективным программным обеспечением для самостоятельных действий в той или иной ситуации. Но в этих программах отсутствуют «моральные нормы», приемлемые в различных странах и регионах действий боевых роботов.

Специалисты DARPA заняты сбором информации для создания базы данных этих норм поведения. Им уже удалось получить данные, которые вполне можно перевести на уровень алгоритма, заявила руководитель проекта Реза Ганадан. Так, например, робота можно научить соблюдать тишину в библиотеке или в театре, пишет «РГ». По мнению руководителя проекта, первые разработки можно применить и испытать в гражданской сфере. Например, голосовой помощник вполне может научиться ставить телефон на беззвучный режим в кинотеатре.

Впрочем, главным применением нового направления станут боевые действия. Для боевых роботов будут собраны данные о правилах и обычаях ведения войны в различных регионах Земли, составляется каталог недопустимых действий на поле боя. Реализация проекта пока находится в начальной стадии. Никакой дополнительной информации о нем не сообщается.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.01.18

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