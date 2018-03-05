Европейцы обучили роботов предвидеть действия людей

Европейские исследователи обучили роботов предвидеть движения человека, а также интерпретировать их. Кроме того, утверждают ученые, машины теперь способны определять намерения человека по его позе и жестам.

По словам исследователей, для анализа цепочки событий они использовали рекуррентную нейронную сеть. После правильной интерпретации жеста робот передавал полученное знание через различные уровни в своей нейронной сети. Данные нормализовывались и использовались в дальнейших наблюдениях. Пока знаний не было, машина совершала попытки предугадать намерения человека. Как отмечают разработчики, обучение происходит быстро, а роботы становятся невероятно точными за относительно короткий промежуток времени.

Как передает Hightech.fm, исследователи уверены, что их разработка будет полезна для человечества. «Это может быть совместное собрание, которое требует понимание тонких невербальных сигналов о намерениях человека и будущих действиях. В этих сценариях недостаточно просто признать текущее действие. Вместо этого крайне важно предсказывать действия и предвидеть намерение, чтобы гарантировать бесперебойное сотрудничество», – пояснили авторы технологии.

Они также отметили, что конечной целью эксперимента является создание робота, который будет существовать в одной реальности с человеком не вызывая ни малейшего беспокойства, и который способен справиться с самыми сложными человеческими жестами и правильно отвечать на них.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.18

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