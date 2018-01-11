И лапу дает: японские разработчики представили смарт-собаку Aibo

Компания Sony выпустила на рынок робота-пса, обладающего искусственным интеллектом. По словам разработчиков, электронная собака способна отличать своих от чужих и давать лапу.

Презентация, в ходе которой первых роботов передали покупателям, транслировалась в интернете. Электронного питомца назвали Aibo, слово образовано от совмещения обозначений «искусственного интеллекта» и «дружок» по-японски.

Робособака размером с крупного щенка, оснащена двумя камерами, которые позволяют различать хозяев и других людей. Пес умеет лаять, играть, двигает ушками и реагирует на ласку. Кроме того, робот даже способен давать лапку по просьбе владельца.

Электронная собака сама находит путь к зарядному устройству, а также постоянно находится в режиме онлайн. Робот обменивается данными с другими устройствами подобного типа и таким образом «умнеет», то есть приобретает неизвестные ранее навыки.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 11.01.18

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