На Медиафоруме ОНФ засветилась племянница терминатора Галка (ВИДЕО)

Медиафорум ОНФ порадовал провинциальных журналистов, приехавших поучаствовать в мероприятии, встречей с роботом, блиставшим бойкими и едкими ответами на вопросы.

Робот Галка

Интерактивный робот Галка способен самостоятельно передвигаться, готов выслушать любой вопрос и дать быстрый ответ. Поступившие от журналистов вопросы будут проанализированы экспертами ОНФ для выявления самых острых проблем, волнующих сообщество и простых людей.

Ожидается, что сегодня в заседании медиафорума примет участие президент России Владимир Путин.

Калининград, служба информации

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