Российская армия получит на вооружение боевых роботов

Минобороны РФ примет на вооружение боевого робота «Нерехта». Об этом рассказал начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны полковник Олег Помазуев.

«Да, он будет применяться в нынешнем варианте. В Вооруженные силы приходят новые роботы, они выполняют задачи разведки, разминирования, пожаротушения. В будущем помимо этих задач будут решаться и задачи ударные, штурмовые», приводит «Интерфакс» слова Олега Помазуева. Он также добавил, что «Нерехта», как и некоторые другие роботы, хорошо показал себя на испытаниях, состоявшихся минувшим летом в Алабино.

Он рассказал, что для испытания была специально создана трасса, на которой существующие боевые роботы показали свои возможности в преодолении препятствий, водных преград, стрельбе по мишеням. По словам представителя ГУНИД, по ряду показателей роботы превосходят существующие обитаемые боевые машины сухопутных войск.

Напомним, в марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин анонсировал поступление в российскую армию боевых роботов. «Задача – вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель – превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи», – сказал Рогозин.

«Нерехта» является совместной разработкой ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» и Фонда перспективных исследований. На предприятии, для «Нерехты» разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-мм пулеметом «Корд» или 7,62-мм танковым пулеметом «Калашникова». Модуль также может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М. Прорабатывается также вариант оснащения робота тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.17

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