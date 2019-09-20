«Учите историю и помните русских»: раскрывший план атаки на Калининград генерал США получил ценный совет

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рекомендовал главнокомандующему ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригану учить историю и читать книги о России. Так он отреагировал на заявление генерала о наличии у Соединенных Штатов плана по преодолению системы противовоздушной обороны в этом регионе в случае «российской агрессии».

Алиханов посоветовал Харригану и другим американским генералам читать исторические книги и «помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт». «У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны, – приводит слова губернатора РБК. – Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков».

Ранее офицер Пентагона объявил о наличии у Вашингтона плана для прорыва противовоздушной обороны России со стороны Калининграда в случае войны с Россией. По словам Харригана, военные проводят соответствующие тренировки. В случае необходимости американская армия будет готова к уничтожению калининградской ПВО и приведет план в действие. «Пусть никто в этом не сомневается», – цитирует командующего издание Breaking Defense.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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