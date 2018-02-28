Лавров: США готовят Европу к ядерному удару по России

Готовые к применению тактические ядерные вооружения США в Европе говорят о проявлении агрессивной позиции по отношению к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению в Женеве.

«В рамках «совместных ядерных миссий» с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные сила стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», – говорится в сообщении Лаврова на сайте МИД РФ.

Министр подчеркнул, что РФ не имеет развернутого тактического ядерного вооружения, а имеющиеся боеприпасы хранятся на центральных базах на российской территории. При этом Лавров напомнил, что Россия 5 февраля вышла на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. «Таким образом, ядерный арсенал РФ уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны», – подчеркнул глава МИД.

Наличие американского ядерного оружия в Европе – «не просто рудимент «холодной войны», а явно агрессивная позиция», отметил глава российского МИД. Сохранение в Европе такого вооружения США сопровождается дестабилизирующей практикой «совместных ядерных миссий», сказал Лавров.

Министр также выразил надежду на то, что «европейским гражданам удастся сказать твердое «нет» размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против гражданского населения Хиросимы и Нагасаки».

Ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину, согласно которой США сосредоточатся на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, Вашингтон продолжит модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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