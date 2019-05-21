Чешский эксперт объяснил страх Запада перед Россией

Западные страны напуганы Россией из-за ее уважительного отношения к традиционным ценностям, которые в Европе и в США пытаются истребить всеми возможными способами. Такое мнение высказал обозреватель Йиржи Кобза для чешского издания Parlamentní Listy.

По мнению эксперта, на европейском телевидении и в других СМИ постоянно встречаются заявления о «российской угрозе», о том, что Россия влияет на общественное мнение. Однако, по его словам, страны Запада совершают вещи и похуже, но на это никто не обращает внимания, а действительная угроза Москвы Западу заключается в отстаивании неприемлемой для Еросоюза и США идеологии поддержания патриотизма и сохранения исторической памяти.

Кобза особо подчеркнул, что Россия тщательно уважает и сохраняет национальные традиции, а также прививает это молодым поколениям. «Родина, как федерация народов, которые живут вместе в мире и сотрудничестве, многое значит для простых людей в России», – пишет журналист. Кобза также отметил, что россияне не поддерживают «сумасшедший гендеризм и крайний феминизм». У женщин и мужчин в России равные права, но при этом никто не считает их одинаковыми, и в стране отказались от пропаганды различных меньшинств, не проводятся гей-парады и шествия в поддержку легализации наркотиков.

Кроме того, он подчеркивает, что в стране нет некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа и «развращающих общество» политическими программами. Особенное внимание эксперт уделил исторической памяти в России, в части празднования Дня Победы. Россияне, отметил он, не стремятся переписывать историю и, спустя много лет, продолжают чтить своих предков. «Все это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались», – констатировал он.

Таким образом, резюмирует журналист, Россия демонстрирует все те традиционные ценности, которые на Западе либералам уже удалось подавить и почти истребить, передает РИА «Новости», по сути, Москва «угрожает» западным странам не военной силой, о чем так часто заявляют политики, а силой здравого смысла, своим уважением к истории и предкам, и именно поэтому на Запад идет такая антироссийская кампания, а также вводятся бесконечные санкции. Причем, если кто-то в западных странах посмеет выступить против этого курса и выразить другое мнение, то сразу становится «агентом Кремля», написал эксперт.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 21.05.19

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