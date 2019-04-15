Российский МИД заявил о полном разрыве отношений с НАТО

Россия не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил, что Североатлантический альянс аргументирует необходимость увеличения военных расходов «необходимостью парирования угроз со всех азимутов», однако основные усилия сфокусированы на восточном «фланге» под предлогом мифической угрозы с Востока.

«Предпринимаются меры по повышению боеготовности войск, их оперативной переброске по Европе. Значительно активизирована деятельность натовских сил в Балтийском и Черноморском регионах, приарктической зоне. Проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия. Создаются новые и модернизируются существующие структуры командования и тылового обеспечения, объекты инфраструктуры, склады вооружений и военной техники», – заявил Грушко.

«Со своей стороны, в этой гонке участвовать не намерены. Ставку делаем на экономичные, точечные и эффективные средства», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что вооруженный конфликт с НАТО станет «катастрофой для всего человечества», «все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет», хотя риск непреднамеренных инцидентов в нынешней ситуации возрос.

По словам дипломата, военные расходы стран НАТО за прошлый год в 22 раза превышают российский оборонный бюджет (в совокупности свыше 1 трлн долларов). Несмотря на это, именно Россию в альянсе считают угрозой. Грушко уверен, что это делается намеренно, чтобы сплотить членов организации. Он также напомнил, что не все шаги США получают единодушную поддержку союзников по НАТО. Так уже было в 2003 году, когда начиналась иракская кампания. Сейчас разногласия стали еще глубже. «Но, к сожалению, лучшего способа блокового сплочения, чем стряхивание пыли с «российской угрозы», найдено не было», – посетовал дипломат.

Он полагает, что обновление НАТО было бы возможно через установление подлинного стратегического партнерства с Россией. Однако альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Москвой, отношения напоминают те, что были в период «холодной войны». «НАТО является, безусловно, серьезным фактором безопасности, который мы не собираемся игнорировать. При этом мы понимаем – очень многое из того, что делается в альянсе, является производной от политики США. Изменятся отношения Россия – США, изменятся и отношения Россия – НАТО», – считает Грушко.

На сегодняшний день сотрудничество по гражданской и военной линиям полностью прекращено. «Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика», – подчеркнул дипломат.

Политика. Другие новости 15.04.19

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