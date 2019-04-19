российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 апреля 2019, 09:08 мск

Новости Общество

Военные и танки из Франции направляются к российским границам

Фото: www.nato.int

Франция отправит четыре танка, двадцать боевых машин пехоты и триста военнослужащих в Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе французского посольства в прибалтийской республике.

Военные будут дислоцироваться в городе Тапа, что в 140 км от российской границы. Такое решение было принято в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше.

Военная техника прибудет по железной дороге. В состав контингента входят солдаты второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Они пробудут в Эстонии до конца августа.

Ранее стало известно, что Великобритания направила в Эстонию два резервных батальона британского спецназа (SAS), а также пять ударных вертолетов Apache. Решение объясняется «вероятной угрозой» со стороны России.

Как писал «Новый День», 15 апреля МИД России сообщил о разрыве отношений с НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс аргументирует необходимость увеличения военных расходов «необходимостью парирования угроз со всех азимутов», однако основные усилия сфокусированы на восточном «фланге» под предлогом мифической угрозы с Востока.

По словам дипломата, военные расходы стран НАТО за прошлый год в 22 раза превышают российский оборонный бюджет (в совокупности свыше 1 трлн долларов). Несмотря на это, именно Россию в альянсе считают угрозой.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 19.04.19

Губернатор Моор разрешил тюменским чиновникам читать ВКонтакте. / «Аксенов нас игнорирует»: жители Нижнегорского вышли на митинг. / Верховный суд Крыма отклонил жалобу главы Евпатории. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Российские военные взяли на контроль движение кораблей НАТО в Балтике

Российский МИД заявил о полном разрыве отношений с НАТО

Британия перебросит в Эстонию ударные вертолеты «для сдерживания» России

«Россия тут ни при чем»: в США раскрыли истинные причины военного присутствия в Европе

Метки / Европа

МИД РФ возмутился осквернением обелиска советским воинам в Польше

В России опасаются за жизнь сербского президента: «Если Вучич не подчинится Госдепу, его могут физически ликвидировать»

Российские военные взяли на контроль движение кораблей НАТО в Балтике

Драки, ДТП, кражи, наркотики: военнослужащие США терроризируют север Италии

Italexit как новая реальность: половина итальянцев настроена на выход из ЕС, треть хотят вернуть лиру

Эксперты рассказали, почему выгорел Нотр-Дам, а пожарные не виноваты

Люди по всему миру предлагают помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Косовская проблема: президент Сербии обозначил тему переговоров в Берлине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Общество, Политика, Россия, Европа,

Новости партнеров