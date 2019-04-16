Британия перебросит в Эстонию ударные вертолеты «для сдерживания» России

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache. Решение объясняется «вероятной угрозой» со стороны России. Переброска винтокрылых машин – дополнительный «сдерживающий фактор», сообщает Sky News. Ударным вертолетам будут оказывать поддержку разведывательные – модели Wildcat. Они станут частью программы НАТО по расширению военного присутствия в Восточной Европе.

По словам главы британского минобороны Гэвина Уильямсона, развертывание ударных вертолетов в Эстонии является «жизненно важным». «Это очень реальная угроза, которую мы наблюдаем со стороны России. Одна из причин того, что мы разворачиваем пять ударных вертолетов Apache, заключается в том, что мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», – цитирует телеканал Уильямсона.

Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом «российской активности» в приграничных районах. Как напоминает РИА «Новости», на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

В Москве, в свою очередь, заявляли, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса или на какую-либо другую страну. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что на фоне истерии Польши и Прибалтики численность войск НАТО у российских границ выросла в семь раз.

Как писал «Новый День», вчера МИД России сообщил о разрыве отношений с НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс аргументирует необходимость увеличения военных расходов «необходимостью парирования угроз со всех азимутов», однако основные усилия сфокусированы на восточном «фланге» под предлогом мифической угрозы с Востока.

«Предпринимаются меры по повышению боеготовности войск, их оперативной переброске по Европе. Значительно активизирована деятельность натовских сил в Балтийском и Черноморском регионах, приарктической зоне. Проводятся крупномасштабные учения, к которым привлекаются стратегические средства, носители ядерного оружия. Создаются новые и модернизируются существующие структуры командования и тылового обеспечения, объекты инфраструктуры, склады вооружений и военной техники», – заявил Грушко.

Дипломат также напомнил, что военные расходы стран НАТО за прошлый год в 22 раза превышают российский оборонный бюджет (в совокупности свыше 1 трлн долларов). Несмотря на это, именно Россию в альянсе считают угрозой. На сегодняшний день сотрудничество по гражданской и военной линиям полностью прекращено. «Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика», – подчеркнул дипломат.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 16.04.19

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