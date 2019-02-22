Эксперты высказались о новой стратегии США ведения войны против России

Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. Он также подчеркнул, что Главной ее особенностью является скрытное проникновение вглубь территории противника.

Детали обновленной стратегии он раскрыл в ходе выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. Он рассказал, что идея заключается в том, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам противника. «Это фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане», – считает Голдфайн, слова которого приводит Telepolis.

Таким образом, утверждает Голдфайн, вооруженные силы США получат «асимметричные преимущества» перед противником. Кроме того, Голдфайн рассказал, что стратегия предполагает привлечение всех видов войск, но на острие должен оказаться истребитель F-35. Разработка стратегии, по словам генерала, займет около года и потребует порядка 135 млрд долларов.

Голдфайн подчеркнул, что к созданию стратегии Пентагон подтолкнули «угрозы» со стороны России и Китая. Telepolis усмотрел в новой разработке Пентагона тактику «троянского коня». Однако, отмечает издание, как США собираются воплотить эту концепцию в жизнь с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, остается загадкой.

Заявление начальника штаба ВВС США прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. «Прежде всего удивительно, что вдруг военные заговорили о разработке вторжения в другое суверенное государство. Это агрессия в полном широкомасштабном виде. Ни одна страна, в том числе и США, не в состоянии провести вторжение в Россию, тем более широкомасштабное и глубокое. Мы обладаем современным, перспективным вооружением. Так что мы надежно защищены и в военно-техническом плане, и в моральном», – сказал он в эфире радио Sputnik.

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в беседе с RT предположил, что американский генерал чересчур увлекся чтением фантастики. По его мнению, США собираются и дальше практиковаться в «ведении гибридной войны», что сейчас и наблюдается в Венесуэле. Шурыгин также отметил, что предлагаемая Голдфайном стратегия основывается на принципе раскола общества. «Все скрытые вторжения возможны только в одном случае – когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность», – сказал эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.02.19

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