Политический кризис в Венесуэле переходит в горячую стадию: на границе стрельба и горят грузовики

В Венесуэле продолжается обострение политической ситуации. Правящие силы отказались принимать гуманитарную помощь, которую пытается провезти в страну оппозиция, закрыли границу с Бразилией и разорвали дипломатические отношения с Колумбией. Стало известно о первых жертвах столкновений силовиков с демонстрантами.

Попытку провезти в Венесуэлу гуманитарную помощь и последовавшие за этим беспорядки президент Николас Мадуро назвал «фальшивым шоу», организованным США. Он заявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией, передает РИА «Новости».

Сегодня Министерство иностранных дел Венесуэлы выпустило заявление о разрыве политических отношений с Колумбией. «Предоставляется срок в 24 часа, начиная с публикации этого сообщения, чтобы дипломаты и консульские сотрудники Колумбии покинули Венесуэлу», – говорится в сообщении венесуэльского МИДа. По мнению министерства, США и Колумбия организовали на границе с Венесуэлой «пропагандистское шоу», нарушив нормы ООН, подвергли риску мир в стране и в регионе.

Обострение в отношениях между двумя государствами вызвано ситуацией вокруг доставки американской гуманитарной помощи. Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес напомнила, что в рамках международного гуманитарного права гумпомощь предоставляется в случае природных катастроф, вооруженных конфликтов, войны. По ее словам, утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу.

Чтобы не допустить проезда грузовиков, Каракас стянул войска к границе с Колумбией, где произошли стычки, в результате которых, по предварительным данным, погибли четыре человека, несколько десятков получили различные ранения. Кроме того, были сожжены несколько грузовиков. По информации Организации американских государств, всего за последнее время в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.

Богота решила отозвать грузовики с гумпомощью, а также временно закрыть часть границы с Венесуэлой. В частности глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что 24 и 25 февраля перестанут функционировать несколько пропускных пунктов в департаменте Северный Сантандер. По его словам, подобные меры предназначены для того, чтобы оценить нанесенный ущерб, а также понять, какие меры необходимо предпринять, чтобы 26 февраля граница могла работать штатном режиме.

В свою очередь США пригрозили Каракасу новыми санкциями в ответ на отказ пропустить гуманитарную помощь. «У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защищать граждан и впустить гуманитарную помощь или столкнуться с новыми санкциями и еще большей изоляцией», – написал в своем микроблоге Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения «узурпатора», которым он назвал избранного главу государства Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мадуро отказался уйти в отставку и разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Он получил поддержку со стороны Турции, России, Мексики, Боливии, Кубы. Москва выразила готовность стать посредником между властями и оппозицией этой страны. МИД РФ заявил, что Москва будет поддерживать Каракас, и предостерег США от военного вмешательства. Тем временем в поддержку Гуайдо выступили ведущие страны Евросоюза.

Каракас, Служба информации РИА «Новый День»

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