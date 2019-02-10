Битва за Венесуэлу: судьба Мадуро решится в Совбезе ООН

Политический кризис в Венесуэле вскоре может стать главной темой обсуждения в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН). Россия в ответ на американский проект резолюции подготовила свой план мирного урегулирования ситуации.

По данным источников российских государственных информагентств, Москва планирует внести в Совбез ООН собственный проект резолюции». Документ предполагает призыв «к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер». «[Совет Безопасности] поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео», – говорится в проекте, который приводит ТАСС.

Процесс решения венесуэльской проблемы, судя по всему, окажется очень сложным. Проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный США и который стал известен СМИ, предполагает отмену результатов президентских выборов 2018 года, то есть фактическое отстранение от власти избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и проведение новых выборов. Согласно американскому плану, Совбез ООН должен призвать к «немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской Конституции».

Сообщается, что оба варианта документа находятся на стадии рассмотрения экспертами и официально не внесены на рассмотрение Совета Безопасности.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения «узурпатора», которым он назвал избранного главу государства Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мадуро отказался уйти в отставку и разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Он получил поддержку со стороны Турции, России, Мексики, Боливии, Кубы. Москва выразила готовность стать посредником между властями и оппозицией этой страны. МИД РФ заявил, что Москва будет поддерживать Каракас, и предостерег США от военного вмешательства. Тем временем в поддержку Гуайдо выступили ведущие страны Евросоюза.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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