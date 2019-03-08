Саботажники оставили без света почти всю Венесуэлу

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил «американский империализм» в отключении электричества в стране. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. «Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», – сказал он.

В свою очередь провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуаидо, заявил, что причина в перебоях с подачей электроснабжения кроется в режиме Мадуро. «Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед», – написал он в Twitter.

В результате отключений в Венесуэле без электричества остался 21 штат из 23-х. Национальная корпорация по электроэнергии страны назвала произошедшее саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури». В Каракасе из-за отключения света перестало работать метро, а также начались сбои в работе телефонных сетей и интернета.

По данным издания El National, из-за недостатка освещенности в Международном аэропорту Майкетии в Каракасе произошли сбои в авиасообщении. В частности, авиарейс из Колумбии был вынужден вернуться обратно.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 07.03.19

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