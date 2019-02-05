Закат политической карьеры Мадуро: закулисье венесуэльского переворота

Перспективы избранного президента Венесуэлы Нилоласа Мадуро не вызывают оптимизма. О возможных перспективах опального лидера в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

В отношении Венесуэлы администрация Белого дома полна решимости идти до конца. Все варианты переговоров, предполагающих дальнейшее пребывание Николаса Мадуро у власти, были полностью закрыты по причине их нерентабельности. При этом гуманитарная помощь, которая будет оказана Венесуэле благодаря активности Хуана Гуаидо и его окружения, окажется последним гвоздем в крышке гроба политической карьеры Мадуро.

В настоящее время стоит определить, что политическое будущее Венесуэлы будет сочетать в себе последовательную реализацию ряда этапов:

Первый этап: крушение режима

Цель – исключить Николаса Мадуро от власти

Организатор – президент США Дональд Трамп

Способ реализации – война: дипломатическая, экономическая, в форме военной интервенции

Время реализации – незамедлительно (со слов президента Колумбии Ивана Дуке и президента Чили Себастьяна Пиньера, до военной операции США на территории Венесуэлы остались считанные часы)

Второй этап: переходное правительство

Цель – сформировать «правительство примирения», способное подготовить электорат к досрочным президентским выборам

Организатор – самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо

Способ реализации – образование временного кабинета министров, публично отказавшихся от поддержки прежней власти

Время реализации – срок действия правительства (минимум 30 дней – максимум 2-3 года)

Третий этап: выборы президента Венесуэлы

Цель – полная трансформация политической системы официального Каракаса

Организатор – Хуан Гуаидо, Леопольдо Лопес, Мария Корина Мачадо

Способ реализации – президентская избирательная кампания

Время реализации – срок формирования электоральных групп (минимум 2-3 месяца – максимум 5-6 лет)

Стоит обратить внимание, что до момента государственного переворота в Венесуэле, то есть до 23.01.2019 года, Мадуро мог быть абсолютно уверенным, что его власть непоколебима, поскольку национальная оппозиция не представляла какой-либо опасности, потому что не имела лидера и не управляла уличной активностью. Но «козырную карту» венесуэльским оппозиционерам помог вынуть Вашингтон, экстренно признавший Гуаидо президентом страны. Такого разворота событий Мадуро явно не ожидал. У оппозиции теперь есть лидер, колоссальная международная поддержка, но главное – влияние на улицу, где тысячи манифестантов готовы смести все на своем пути по первому призыву Гуаидо.

Окружение самопровозглашенного президента страны практически сразу полностью дистанцировалось от Мадуро, не желая вести с ним никакие переговоры. Это позволило сделать вывод о том, что Гуаидо вовсе не преследует цель выторговать у действующей власти какую-либо завидную привилегию. Он сам готов быть этой властью и забрать абсолютно все на правах победителя. Но такая победа не могла бы состояться, если бы Гуаидо не поддержали президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Колумбии Иван Дуке. Последние два персонажа являются главами самых влиятельных стран Латинской Америки и их участие в политической судьбе Гуаидо весьма решающее. Поэтому и присяга Хуана Гуаидо, сделанная им 23.01.2019 г., стала не его личным делом, а делом всех тех, благодаря которым он и пришел к власти.

Жаир Болсонару проводит экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся – Луис Инасиу Лула да Силва и Дилма Русеф. Между тем, Мадуро поддерживает Луиса Инасиу Лулу, в результате чего у последнего есть все шансы вновь возглавить Бразилию в течение следующей президентской кампании. Поэтому Болсонару нервничает. Он готов поддержать кого угодно, чтобы не допустить своих противников к власти, которых поддерживает Мадуро. Следовательно, по мнению бразильского лидера, он – враг.

Между тем, президент Колумбии желает поражения Мадуро, чтобы избежать миграционный кризис. Дуке понимает, что если опальный венесуэльский лидер по-прежнему будет у власти, Колумбия может не справиться с потоком венесуэльских мигрантов, пересекающих границу в поисках лучшей жизни. Однако у него есть шанс решить эту проблему, если Гуаидо сохранит власть.

Но главный козырь в данной игре достался президенту США. Мадуро и его предшественник Уго Чавес в течение более 20 лет, не стесняясь в выражениях, ругали Вашингтон и обвиняли во всех смертных грехах. Они лично оскорбляли политику американского белого дома и буквально провоцировали большой скандал. И 23 января Гуаидо дал Вашингтону возможность по полной отыграться за все оскорбления венесуэльских политиков. Теперь США получают маниакальное удовольствие от того, что издеваются над Каркасом и Мадуро.

Тем не менее, у Трампа имеются ещё ряд причин, чтобы давить на Венесуэлу. 2020 год для него решающий. Впереди президентские выборы. Однако в настоящее время он испытывает массу неудобств из-за своей миграционной политики. К тому же дело об импичменте ещё не было задвинуто в долгий ящик оппонентами американского лидера.

Трамп почти проиграл выборы в штате Флорида, где испаноязычные граждане составляют большинство. Эти люди прибыли в США за лучшей жизнью – их не устраивала жизнь в своих государствах, где, как они считают, тирания, диктатура и нищета. И среди них много выходцев из Венесуэлы. Они до сих пор винят во всех своих бедах Чавеса и Мадуро. Разумеется, поддерживая государственный переворот в Каракасе, Трамп пытается заручиться поддержкой своих испаноязычных граждан. Они – его электорат. И они могут помочь ему вновь быть избранным президентом США.

Москва, Денис Коркодинов

Авторская колонка. Другие новости 05.02.19

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