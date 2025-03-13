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Четверг, 13 марта 2025, 17:26 мск

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Путин примет в Кремле спецпосланника Трампа

Президент РФ Владимир Путин намерен провести в Кремле встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, который сегодня прилетел в Москву для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

По данным специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, встреча главы государства с представителем Вашингтона планируются вечером после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Уиткофф прибыл сегодня в Москву, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал американское предложение «поспешным» и подчеркнул, что для России неприемлемо временное перемирие.

Москва, Светлана Антонова

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