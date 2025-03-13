Кремль: России нужно долгосрочное урегулирование, а не временное перемирие с Украиной

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине, а не во временном перемирии с Киевом. По его словам, позицию Москвы на этот счет он изложил помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу. Телефонный разговор представителей двух стран состоялся 12 марта.

«Я прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», – сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1».

Помощник главы российского государства подчеркнул, что «наша цель все-таки – долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны». «Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», – заключил Ушаков. Он добавил, что сегодня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита белорусского лидера Александра Лукашенко, «наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки».

Вместе с тем Ушаков отметил, что Москва рассчитывает, что Вашингтон будет учитывать ее позицию в процессе украинского урегулирования. «Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию. <…> Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», – сказал он.

Помощник президента РФ не стал комментировать детали визита спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву. «Мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер», – пояснил он (цитата по РИА «Новости»). Ушаков позже уточнил, что Уиткофф не будет посредником в переговорах с Россией. «США определили посредника в переговорах с Россией – это не Стив Уиткофф», – заявил он в комментарии телеканалу «Звезда».

Ранее сегодня сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что направил в Москву делегацию администрации США для согласования условий возможного 30-дневного перемирия, о котором Вашингтон договорился с Киевом 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что заморозка украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы для России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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