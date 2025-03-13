Самолет спецпосланника президента США Уиткоффа прибыл в Москву

В московском аэропорту Внуково приземлился самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

Борт бизнес-авиации Gulfstream G650, на котором, предположительно, находится Уиткофф, прибыл из Катара.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня сообщил, что американские переговорщики по украинскому регулированию летят в Москву. По его словам, запланированы соответствующие контакты. «Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», – сказал представитель Кремля журналистам.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что контакты Москвы и Вашингтона возможны уже 13 марта. По ее словам, российская сторона готова обсудить с США итоги состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров представителей Соединенных Штатов и Украины, передает ТАСС. Захарова также отметила, что Москва пока не получала никаких официальных обращений по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что направил в Москву делегацию администрации США для согласования условий возможного 30-дневного перемирия, о котором Вашингтон договорился с Киевом 11 марта на переговорах в Джидде.

Песков, комментируя итоги переговоров США и Украины, заявлял, что Москва не хочет забегать вперед с ответом на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие между РФ и Украиной. По его словам, сначала Россия должна получить детальную информацию о переговорах от США.

Надо отметить, что Москва неоднократно заявляла, что заморозка украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы для России. Москве «нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые гарантировали бы недопущение возобновления кризиса», – подчеркивали в МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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