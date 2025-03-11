Вашингтон и Киев договорились о прекращении огня на Украине

Киев выразил готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров с представителями киевского режима в Саудовской Аравии.

«Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом Уолтц заверил, что киевская делегация на встрече «очень четко» показала, что разделяет видение президента США Дональда Трампа в вопросе мира. «Украинская делегация сегодня очень четко дала понять, что они разделяют видение мира президента Трампа. Они разделяют его решимость прекратить боевые действия, прекратить убийства», – уточнил он.

«Они (Киев) сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена», – сказал советник президента США по нацбезопасности, отметив, что пауза в оказании Киеву военной помощи будет снята.

Его слова нашли подтверждение в совместно заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте Владимира Зеленского.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», – говорится в документе.

Также в этом заявлении оговаривается важность гуманитарных усилий, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц.

«Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», – говорится также в тексте совместного заявления Вашингтона и Киева.

Как уточнил советник президента США по нацбезопасности, в ближайшие дни готовятся переговоры с представителями российской стороны.

Джидда, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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