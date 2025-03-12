Возможно ли перемирие между РФ и Украиной: мнения политологов

Возможность перемирия между Россией и Украиной во многом будут зависеть от того, на какие условия согласятся пойти не только Киев, но и поддерживающие его страны Запада. Такое мнение высказывают сегодня российские эксперты. Пока ясности в этом вопросе нет.

Так, автор телеграм-канала «Логика Маркова» Сергей Марков пишет, что ответ России на предложение о перемирии может быть не «нет», а «да, но». «То есть возможно согласиться на предложение о перемирии на 30 дней при условии, что на это же время будет введено оружейное эмбарго на поставки вооружения на Украину. Причем эмбарго должно быть подписано всеми 52 странами членами группы «Рамштайн», и прежде всего – странами Европы. Европа должна поддержать перемирие на Украине не словами, а делами – эмбарго на поставки вооружений в зону конфликта – это хорошо известная в дипломатии формула», – подчеркивает Марков.

Политолог Алексей Чесноков среди основных условий для возможного принятия перемирия Россией называет пять:

1. Территория. Перемирие не распространяется на территорию РФ (Курская область).

2. Время. В течение трех недель украинская сторона должна сесть за стол переговоров.

3. Ресурсы. Прекращаются любые поставки вооружений на Украину.

4. Гарантии. Четкие обязательства со стороны США и ЕС, что в случае срыва перемирия с украинской стороны они не только принудят ее вернуться к договоренностям, но и демонстративно накажут (введут новые условия) власти Украины за подобное.

5. Слова. Демонстрация добропорядочных намерений со стороны лично Зеленского. Агрессивная риторика его и украинских властей должны быть снята. Любые негативные заявления должны рассматриваться как доказательство намерений сорвать перемирие.

Автор канала «Политджойстик» Марат Баширов указывает на то, что пока ни Дональд Трамп, ни участники вчерашних переговоров не сказали, на каких условиях предлагается заключить перемирие, и именно это является самым интересным: «Так как мы никогда не отказывались от переговоров, от мира и перемирия как предварительной части мира, но говорили о причинах начала СВО и предыстории вообще событий на Украине, то именно условия станут ключевым фактором того, согласимся мы или нет», – пишет Баширов.

Политобозреватель Андрей Перла оценил итоги прошедших в КСА переговоров довольно сдержанно. В своем канале «Умный еврей при губернаторе» он написал: «Я снова напомню слова лучшего из известных мне военных экспертов: если на мирных переговорах обсуждается послевоенное устройство и территория Украины, значит, Россия выиграла войну; если обсуждается устройство и судьба НАТО, значит, Россия выиграла нокаутом. Но обсуждение будет трудным, а итоговые договоренности не понравятся очень многим. А промежуточные вообще никому не понравятся. Мне тоже».

Как уже писал «Новый День», сегодня ночью на переговорах в Саудовской Аравии Киев выразил готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру», – цитирует его РИА «Новости».

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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