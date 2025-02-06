МИД России подтвердил, что временное перемирие на Украине неприемлемо

Заморозка украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД пояснила, что Москве «нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые гарантировали бы недопущение возобновления кризиса».

Москва, Анастасия Смирнова

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